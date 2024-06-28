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Агеев Филип Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеев Филип Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
235-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
03.01.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 249
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Агеев Василий Филипов
Отец - Агеев Филип Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Агеева Стефанида Степанова
Воспр. - Агеева Ирина Иванова, солдатская жена
Воспр. - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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