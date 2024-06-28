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Живоглотов Амплий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Живоглотов Амплий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
231-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата крещения
02.01.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 247
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Живоглотова Мелания Амплиева
Отец - Живоглотов Амплий Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Дария Никанорова
Воспр. - Некрасов Семен Карнеев, дворовый помещика Халютина
Воспр. - Соколова Анна Антипова, дворовая жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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