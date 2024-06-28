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Кудинов Стефан Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Стефан Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
229-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
03.12.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 206
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Кудинов Николай Стефанов
Отец - Кудинов Стефан Тимофеев, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Кудинова Ксения Феодорова
Воспр. - Анохина Ксения Ксенофонтова, крестьянская девица
Воспр. - Кадомский Андрей Николаев, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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