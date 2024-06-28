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Никитин Петр Герасимов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Никитин Петр Герасимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
224-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Зыбина
Дата крещения
28.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 202
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Гладнева Параскева Константинова
Отец - Гладнев Константин Николаев, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Гладнева Наталия Иванова
Воспр. - Никитин Петр Герасимов, крестьянин помещика Зыбина
Воспр. - Сныткина Параскева Иванова, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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