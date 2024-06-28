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Кадомский Николай Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кадомский Николай Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
216-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата крещения
01.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 198
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Кадомский Алексей Николаев
Отец - Кадомский Николай Павлов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кадомская Марина Авксентиева
Воспр. - Кудинова Екатерина Авксентиева, солдатская жена
Воспр. - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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