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Трофимова Матрена Харитонова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Трофимова Матрена Харитонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
212-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.09.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
24.09.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 196
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Трофимов Иоанн Фирсов
Отец - Трофимов Фирс Трофимов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Трофимова Матрена Харитонова
Воспр. - Гуськова Пелагея Харитонова, дворовая жена
Воспр. - Назаров Макар Ильин, крестьянин помещика Жукова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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