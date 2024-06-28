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Трофимов Лев Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Трофимов Лев Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
210-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.09.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Стефана Ильинского
Дата крещения
10.09.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Трофимова Анна Львова
Отец - Трофимов Лев Михайлов, дворовый помещика Стефана Ильинского
Мать - Трофимова Ольга Ильина
Воспр. - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
Воспр. - Рылякина Наталия Иванова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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