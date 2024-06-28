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Лучников Илия Ионов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Лучников Илия Ионов
Тип записи
о рождении
Номер записи
207-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
Служащий в Воронежской комиссии солдат
Дата крещения
20.08.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Шигин Петр Иванов
Отец - Шигин Иван Андреев, крестьянин помещика Халютина
Мать - Шигина Фекла Мокеева
Воспр. - Лучников Илия Ионов, Служащий в Воронежской комиссии солдат
Воспр. - Частухина Ульяна Игнатова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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