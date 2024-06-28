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Рябцов Петр Федотов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцов Петр Федотов
Тип записи
о рождении
Номер записи
205-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата крещения
20.08.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Кругликова Наталия Матвеева
Отец - Кругликов Матвей Николаев, дворовый помещика Халютина
Мать - Кругликова Матрена Федотова
Воспр. - Рябцов Петр Федотов, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Частухина Агафия Дмитриева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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