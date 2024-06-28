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Кудинова Ирина Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинова Ирина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
203-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
солдатская жена
Дата крещения
15.08.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Бруданина Евдокия Прокопиева
Отец - Бруданин Прокофий Дмитриев, крестьянин помещика Халютина
Мать - Бруданина Елена Антипова
Воспр. - Дудоров Иван Минаев, крестьянин помещицы Билинской
Воспр. - Кудинова Ирина Михайлова, солдатская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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