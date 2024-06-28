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Кудинов Тимофей Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Тимофей Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
202-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.08.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
01.08.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Кудинова Евдокия Васильева
Отец - Кудинов Василий Алексеев, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кудинова Агафия Пантелеймонова
Воспр. - Кудинов Тимофей Дмитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Кудинова Анна Андреева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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