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Скачкова Агрипина Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Скачкова Агрипина Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
201-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.08.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
солдатская жена
Дата крещения
01.08.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Робин Василий Никитин
Отец - Робин Никита Степанов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Робина Агрипина Андреева
Воспр. - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Скачкова Агрипина Андреева, солдатская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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