Новикова Варвара Макеева
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Новикова Варвара Макеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 197-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 25.07.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 29.07.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 186
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Новиков Василий Иванов
Отец - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Мать - Новикова Варвара Макеева
Воспр. - Акиньшина Ирина Филипова, государственная крестьянская девица
Воспр. - Кудинов Филипп Димитриев, крестьянин помещицы Болтиной
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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