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Новикова Варвара Макеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Новикова Варвара Макеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
197-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.07.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
29.07.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 186
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Новиков Василий Иванов
Отец - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Мать - Новикова Варвара Макеева
Воспр. - Акиньшина Ирина Филипова, государственная крестьянская девица
Воспр. - Кудинов Филипп Димитриев, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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