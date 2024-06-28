Енин Петр Константинов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Енин Петр Константинов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 191-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 24.06.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 29.06.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 182
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Енин Павел Петров
Отец - Енин Петр Константинов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Анна Яковлева (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Елисавета Герасимова, государственная крестьянка
Воспр. - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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