Паренов Евдоким Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Паренов Евдоким Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 186-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.05.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Углянец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 24.05.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 180
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Енин Иван Филипов
Отец - Енин Филип Федоров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Дария Иванова (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Мария Федорова, государственная крестьянская девица
Воспр. - Паренов Евдоким Иванов, государственный крестьянин (с. Углянец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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