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Енина Александра Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енина Александра Тимофеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
179-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.04.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
16.04.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Енина Александра Тимофеева
Отец - Енин Тимофей Иларионов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Елисавета Герасимова (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Мария Михеева, государственная крестьянка
Воспр. - Кудинов Михаил Егоров, крестьянин
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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