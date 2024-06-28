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Паренов Михаил Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренов Михаил Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
174-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.04.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
09.04.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Паренова Александра Михайлова
Отец - Паренов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паренова Мавра Савельева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Панин Иван Ильин, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Акилина Иванова, государственная крестьянская девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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