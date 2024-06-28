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Живоглотова Параскева Владимирова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Живоглотова Параскева Владимирова
Тип записи
о рождении
Номер записи
173-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.04.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
09.04.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Живоглотов Василий Григорьев
Отец - Живоглотов Григорий Ульянов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Параскева Владимирова
Воспр. - Быханова Параскева Иларионова, крестьянская жена
Воспр. - Живоглотов Семен Климентов, дворовый помещика Халютина
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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