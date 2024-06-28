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Буцких Яков Игнатов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Буцких Яков Игнатов
Тип записи
о рождении
Номер записи
169-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.03.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата крещения
09.03.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Буцких Матрена Яковлева
Отец - Буцких Яков Игнатов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Буцких Параскева Федорова
Воспр. - Буцких Матрена Харитонова, дворовая жена
Воспр. - Никитин Егор Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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