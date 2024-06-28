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Романова Ефросиния Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Романова Ефросиния Ильина
Тип записи
о рождении
Номер записи
165-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.02.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянка помещицы Сомовой
Дата крещения
20.02.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Романова Евдокия
Мать - Романова Ефросиния Ильина, крестьянка помещицы Сомовой
Воспр. - Акимова Анастасия Спиридонова, государственная крестьянка
Воспр. - Назаров Макар Ильин, крестьянин помещика Жукова
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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