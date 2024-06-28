Романова Евдокия
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Романова Евдокия
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 165-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 15.02.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 20.02.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 164
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Романова Евдокия
Мать - Романова Ефросиния Ильина, крестьянка помещицы Сомовой
Воспр. - Акимова Анастасия Спиридонова, государственная крестьянка
Воспр. - Назаров Макар Ильин, крестьянин помещика Жукова
Примечание: незаконнорожденная
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденная
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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