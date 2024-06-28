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Исаев Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Исаев Павел Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
164-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.02.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Соколова
Дата крещения
20.02.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Исаева Евдокия Павлова
Отец - Исаев Павел Петров, крестьянин помещика Соколова
Мать - Исаева Федосия Михайлова
Воспр. - Бердикова Марфа Гаврилова, крестьянская жена
Воспр. - Черкасов Карп Гаврилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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