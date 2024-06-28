Спиридонова Анисия Платонова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Спиридонова Анисия Платонова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 163-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 12.02.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 13.02.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 162
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Спиридонова Агафия Ефремова
Отец - Спиридонов Ефрем Алексеев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Мать - Спиридонова Анисия Платонова
Воспр. - Кудинова Ирина Михайлова, солдатская жена
Воспр. - Курбатов Захар Платонов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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