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Быханов Симеон Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Быханов Симеон Дмитриев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
161-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.02.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
06.02.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Быханов Симеон Дмитриев
Отец - Быханов Дмитрий Лазарев, дворовый помещика Халютина
Мать - Быханова Параскева Иларионова
Воспр. - Рышкова Агафия Евдокимова, солдатская жена
Воспр. - Частухин Алексей Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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