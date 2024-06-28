Бородина Агафия Гаврилова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Бородина Агафия Гаврилова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 160-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.02.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Нас. пункт приписки
- с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 03.02.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 160
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Бородина Агафия Гаврилова
Отец - Бородин Гаврил Агнатов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Домника Кондратова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бородина Ольга Сосипатрова, государственная крестьянская девица
Воспр. - Ремезов Яков Иванов, крестьянин помещика Халютина
- Комментарий наборщика
- дата рождения реальная - 15 января 1844 (см. записи о смерти)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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