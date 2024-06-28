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Летникова Евдокия Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Летникова Евдокия Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
159-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
30.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Сусоев Василий
Мать - Сусоева Александра Акимова, дворовая девка помещицы Параскевы Пареновой
Воспр. - Лаврентитев Иван Захаров, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Воспр. - Летникова Евдокия Егорова, крестьянская жена
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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