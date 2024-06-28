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Бруданина Варвара Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бруданина Варвара Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
158-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
29.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Бруданина Анна
Мать - Бруданина Параскева Григорьева, дворовая девка помещицы Авдотьи Пареновой
Воспр. - Анохин Герасим Васильев, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Бруданина Варвара Яковлева, крестьянская девица
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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