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Частухин Иоанн Гавриилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухин Иоанн Гавриилов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
156-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
09.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Частухин Иоанн Гавриилов
Отец - Частухин Гавриил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Частухина Ульяна Игнатова
Воспр. - Живоглотова Татиана Тихонова, крестьянская жена
Воспр. - Ремезов Яков Иванов, крестьянин помещика Халютина
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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