Благих Гаврил Неофитов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Благих Гаврил Неофитов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 155-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.01.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Сомовой
- Дата крещения
- 02.01.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 156
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Исаева Евгения Онисимова
Отец - Исаев Онисим Петров, крестьянин помещика Соколова
Мать - Исаева Татиана Михайлова
Воспр. - Благих Гаврил Неофитов, крестьянин помещицы Сомовой
Воспр. - Ширкова Евдокия Петрова, дворовая девица
- Комментарий наборщика
- дата рождения реальная - 25 декабря 1843 (см. записи о смерти)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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