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Дудоров Прокопий Варфоломеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Прокопий Варфоломеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
154-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Халютина
Дата крещения
01.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Дудорова Евгения Прокопиева
Отец - Дудоров Прокопий Варфоломеев, дворовый помещика Халютина
Мать - Дудорова Мария Филиппова
Воспр. - Агеев Андрей Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Рябцова Анна Алексеева, крестьянская жена
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
Комментарий наборщика
дата рождения реальная - 20 декабря 1843 (см. записи о смерти)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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