Агеева Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеева Евдокия Андреева

Агеева Евдокия Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеева Евдокия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
152-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
01.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Агеев Петр Прокопиев
Отец - Агеев Прокофий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Агеева Евдокия Андреева
Воспр. - Летникова Евдокия Егорова, крестьянская жена
Воспр. - Робин Николай Феодоров, крестьянин помещика Савельева
Комментарий наборщика
дата рождения реальная - декабрь 1843 (см. записи о смерти)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close