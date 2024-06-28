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Быханова Татьяна Тихонова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Быханова Татьяна Тихонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
151-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.11.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
21.11.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Пенкина Екатерина Федорова
Отец - Пенкин Федор Демидов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Пенкина Устиния Иванова
Воспр. - Быханова Татьяна Тихонова, крестьянская жена
Воспр. - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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