Благих Зосим Михайлов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Благих Зосим Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 150-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.11.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Сомовой
- Дата крещения
- 21.11.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 124
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Ширков Иаков
Мать - Ширкова Евдокия Петрова, дворовая девка помещика Стефана Ильинского
Воспр. - Благих Зосим Михайлов, крестьянин помещицы Сомовой
Воспр. - Скачкова Акилина Егорова, крестьянская солдатка
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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