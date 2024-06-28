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Родионов Гавриил Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Родионов Гавриил Ильин
Тип записи
о рождении
Номер записи
145-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Сомовой
Дата крещения
31.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Родионова Праскева Гавриилова
Отец - Родионов Гавриил Ильин, крестьянин помещицы Сомовой
Мать - Родионова Матрона Федотова
Воспр. - Кудинова Ирина Степанова, крестьянская жена
Воспр. - Трофимов Лев Михайлов, дворовый помещика Стефана Ильинского
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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