Кутищев Прокопий Зеновьев
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Кутищев Прокопий Зеновьев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 144-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.10.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Верхняя Хава, Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 24.10.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 121
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Сныткина Праскева Илиина
Отец - Сныткин Илия Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Сныткина Анна Филимонова
Воспр. - Иванова Агрипина Иванова, солдатская жена
Воспр. - Кутищев Прокопий Зеновьев, государственный крестьянин (с. Верхняя Хава, Воронежский у., Воронежская губ.)
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