Старцева Параскева Семенова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Старцева Параскева Семенова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 143-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 22.10.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 24.10.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 121
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Старцев Димитрий Савостьянов
Отец - Старцев Савостьян Филиппов, крестьянин помещика Василия Пареного
Мать - Старцева Параскева Семенова
Воспр. - Бруданин Ксенофонт Климонтов, крестьянин помещицы Авдотьи Пареновой
Воспр. - Бруданина Параскева Семенова, дворовая жена
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.