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Коренкова Наталия Степанова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Коренкова Наталия Степанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
142-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
24.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Коренкова Праскева Иванова
Отец - Коренков Иван Петров, кардонный солдат унтер-офицер
Мать - Коренкова Наталия Степанова
Воспр. - Емельянова Евгения Емельянова, солдатская жена
Воспр. - Зыков Иван Иванов, мещанин (г. Воронеж, Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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