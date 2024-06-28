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Коренков Иван Петров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Коренков Иван Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
142-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
кардонный солдат унтер-офицер
Дата крещения
24.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Коренкова Праскева Иванова
Отец - Коренков Иван Петров, кардонный солдат унтер-офицер
Мать - Коренкова Наталия Степанова
Воспр. - Емельянова Евгения Емельянова, солдатская жена
Воспр. - Зыков Иван Иванов, мещанин (г. Воронеж, Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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