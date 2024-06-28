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Гладнева Матрона Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Гладнева Матрона Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
140-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
20.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Сныткин Димитрий Романов
Отец - Сныткин Роман Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Сныткина Пелагея Сергеева
Воспр. - Гладнева Матрона Егорова, крестьянская девица
Воспр. - Сныткин Димитрий Матвеев, крестьянин помещика Дмитриева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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