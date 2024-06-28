Лаврентиев Павел Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентиев Павел Тимофеев

Лаврентиев Павел Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Лаврентиев Павел Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
133-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.09.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата крещения
16.09.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Лаврентиева Надежда Павлова
Отец - Лаврентиев Павел Тимофеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Лаврентиева Варвара Андреева
Воспр. - Новичков Ермолай Марков, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Воспр. - Шигина Мавра Игнатова, крестьянская жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close