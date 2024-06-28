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Кадомский Иоанн Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кадомский Иоанн Андреев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
132-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.09.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
12.09.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Кадомский Иоанн Андреев
Отец - Кадомский Андрей Николаев, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кадомская Александра Тимофеева
Воспр. - Кудинов Ефим Стефанов, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Кудинова Мавра Степанова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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