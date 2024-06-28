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Печенкин Ксенофонт Филипов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Печенкин Ксенофонт Филипов
Тип записи
о рождении
Номер записи
131-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.09.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Никанора Пареного
Дата крещения
12.09.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Частухин Иоанн Алексеев
Отец - Частухин Алексей Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Частухина Мавра Гаврилова
Воспр. - Печенкин Ксенофонт Филипов, дворовый помещика Никанора Пареного
Воспр. - Рябцова Раида Филипова, дворовая жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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