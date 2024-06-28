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Паренова Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренова Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
128-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.08.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянка
Дата крещения
22.08.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Беляев Петр Афанасиев
Отец - Беляев Афанасий Степанов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Беляева Параскева Иванова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Анна Иванова, государственная крестьянка
Воспр. - Трофимов Яков Трофимов, дворовый помещика Стефана Ильинского
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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