Стармоусов Яков Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтармоусов Яков Павлов

Стармоусов Яков Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Стармоусов Яков Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
124-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.08.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата крещения
08.08.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Хибина Евдокия Кирилова
Отец - Хибин Кирил Сергеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Хибина Евдокия Кондратьева
Воспр. - Рябцова Варвара Яковлева, крестьянская жена
Воспр. - Стармоусов Яков Павлов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close