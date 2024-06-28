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Федотов Василий Абрамов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Федотов Василий Абрамов
Тип записи
о рождении
Номер записи
121-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.07.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
купец
Нас. пункт приписки
г. Усмань, Усманский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
29.07.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Глаголева Мария Алексеева
Отец - Глаголев Алексей Васильев, Казанской церкви диакон (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Глаголева Евдокия Петрова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ильинская Александра Стефанова, помещица
Воспр. - Федотов Василий Абрамов, купец (г. Усмань, Усманский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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