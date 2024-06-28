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Ильинская Александра Стефанова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Ильинская Александра Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.05.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
помещица
Дата крещения
30.05.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Паренова Елена Андреева
Отец - Паренов Андрей Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паренова Мария Константинова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ильинская Александра Стефанова, помещица
Воспр. - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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