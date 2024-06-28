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Рылякин Василий Евдокимов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рылякин Василий Евдокимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
106-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
19.04.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Агеева Александра Филиппова
Отец - Агеев Филипп Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Агеева Степанида Степанова
Воспр. - Агеева Ирина Иванова, крестьянская солдатка
Воспр. - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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