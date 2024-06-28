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Кудинова Варвара Минаева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинова Варвара Минаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
96-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.03.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
21.03.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 102
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Кудинова Матрона Иванова
Отец - Кудинов Иван Егоров, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кудинова Варвара Минаева
Воспр. - Новиков Петр Стефанов, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Романова Ефросиния Ильина, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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