Рылякин Евдоким Михайлов
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Рылякин Евдоким Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 95-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 18.03.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Болтиной
- Дата крещения
- 21.03.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 101
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Маршиненко Матрона Григорьева
Отец - Маршиненко Григорий Селинов, отставной унтер-офицер (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Маршиненко Параскева Кондратова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Робина Ефросиния Инаторова, дворовая жена
Воспр. - Рылякин Евдоким Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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