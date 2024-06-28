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Частухин Михаил Евграфов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухин Михаил Евграфов
Тип записи
о рождении
Номер записи
91-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.03.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Билинской
Дата крещения
07.03.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 99
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Енин Василий Афанасиев
Отец - Енин Афанасий Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Мелания Кононова (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Елисавета Герасимова, государственная крестьянка
Воспр. - Частухин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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